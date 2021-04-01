Почему в Азербайджане увеличилось количество смертей от коронавируса?

В Азербайджане заразившиеся коронавирусом за последние две недели переносят инфекцию тяжелее.

Как передает Day.Az, об этом в эфире передачи Gündəm ("Повестка дня") на телеканале ARB 24 заявил инфекционист Вугар Джавадзаде.

По его словам, в последнее время у инфицированных симптомы заболевания стали проявляться гораздо раньше.

"Основываясь на собственных наблюдениях, а также проведенных другими коллегами, могу сказать, что даже у молодых людей на второй день болезни происходит обострение, повышается температура тела, падает сатурация (насыщение кислородом - ред.). Если в предыдущие месяцы темпы распространения вируса были низкими, то сейчас это происходит гораздо быстрее. Возможно, причиной тяжелого протекания болезни является мутация вируса.

Кроме того, если раньше инфекция хотя бы частично поддавалась лечению, то в последние дни этого не наблюдается. Жаропонижающие препараты не оказывают практически никакого эффекта. Спустя некоторое время после принятия лекарства у пациентов снова повышается температура", - сказал медик.

Инфекционист также отметил, что с ростом ежедневного числа случаев заражения будет возрастать и смертность.