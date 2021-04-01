Должны ли карантинные ограничения распространяться на вакцинированных лиц?

Если в Азербайджане будет введен локдаун, то вакцинированные против коронавируса граждане не смогут оставаться вне этих ограничений.

Как передает Day.Az, об этом в эфире ARB Xəbər заявил инфекционист Умуд Салимзаде.

Он отметил, что применять подобную практику нереально, так как в Азербайджане пока не создан массовый иммунитет. Но если темпы вакцинации будут увеличены, то представится возможность преодолеть очередную волну, не прибегая к массовым ограничениям.