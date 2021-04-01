https://news.day.az/society/1330114.html Должны ли карантинные ограничения распространяться на вакцинированных лиц? - ВИДЕО
Должны ли карантинные ограничения распространяться на вакцинированных лиц? - ВИДЕО
Если в Азербайджане будет введен локдаун, то вакцинированные против коронавируса граждане не смогут оставаться вне этих ограничений.
Как передает Day.Az, об этом в эфире ARB Xəbər заявил инфекционист Умуд Салимзаде.
Он отметил, что применять подобную практику нереально, так как в Азербайджане пока не создан массовый иммунитет. Но если темпы вакцинации будут увеличены, то представится возможность преодолеть очередную волну, не прибегая к массовым ограничениям.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре