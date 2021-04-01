Состояние Бести Джафаровой стабилизировалось

Состояние заразившейся коронавирусом (COVID-19) народной артистки Бести Джафаровой стабилизировалось.

Об этом сообщил АПА пресс-секретарь Академического национального драматического театра Джавид Зейналлы, передает Day.Az.

Он отметил, что в состоянии здоровья народной артистки наблюдаются позитивные изменения: "Состояние Бести ханум стабилизировалось. У нее нет при себе телефона, поэтому нам не удается поговорить с ней. Ее дочь сообщила, что по сравнению со вчерашним днем температура у нее спала, она уже свободно говорит. Сегодня ее отключили от аппарата искусственного дыхания. Она ест, слабость уже прошла. Ее лечение продолжается в "Ени клинике".

Отметим, что 31 марта народная артистка Бести Джафарова была госпитализирована из-за заболевания коронавирусом (COVID-19).