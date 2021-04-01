https://news.day.az/society/1330146.html В Азербайджан доставлена очередная партия китайской вакцины
В Азербайджан доставлена очередная партия китайской вакцины
Очередная партия вакцины доставлена в Азербайджан из Китая.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, очередная партия вакцины "CoronaVac" производства китайской компании "Sinovac" доставлена в страну сегодня.
Отметим, ранее была достигнута договоренность о поставке в Азербайджан 4 млн доз вакцины "CoronaVac". До этого в страну была завезена партия вакцины.
Процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января текущего года. На сегодняшний день в стране вакцинированы 547 541 человек.
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