В Азербайджан доставлена очередная партия китайской вакцины

Очередная партия вакцины доставлена в Азербайджан из Китая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, очередная партия вакцины "CoronaVac" производства китайской компании "Sinovac" доставлена в страну сегодня.

Отметим, ранее была достигнута договоренность о поставке в Азербайджан 4 млн доз вакцины "CoronaVac". До этого в страну была завезена партия вакцины.

Процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января текущего года. На сегодняшний день в стране вакцинированы 547 541 человек.