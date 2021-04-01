Китай поставит в Азербайджан еще 5 млн доз вакцины от COVID-19

Благодаря сотрудничеству с Китаем в Азербайджан доставлена очередная партия вакцины от COVID-19.

Об этом сказал журналистам замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что самым эффективным методом борьбы с коронавирусом является вакцинация.

"Азербайджан - одна из первых стран, начавших вакцинацию. В Азербайджане вакцину получили более 550 тысяч человек. Для ускорения процесса вакцинации на основании обращения Президента Ильхама Алиева был подписан договор с правительством Китая.

В соответствии с договором, подписанным 10 дней назад о поставках в Азербайджан пять миллионов доз вакцины, сегодня из Китая в Баку было доставлено 500 тысяч доз препарата Coronavac. Чем выше будут темпы вакцинации, тем быстрее стабилизируется эпидемиологическая ситуация в Азербайджане", - сказал Гасымов.