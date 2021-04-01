В общественных местах задержали 11 инфицированных коронавирусом

31 марта сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах на территории республики 11 инфицированных коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Было установлено, что житель Геранбойского района С.Атаев и житель Лянкяранского района Дж.Алиев вопреки предписаниям врачей о необходимости прохождения лечения в домашних условиях покинули места своего проживания. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

В отношении остальных нарушителей расследование продолжается.