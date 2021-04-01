Относится ли к университетам решение о прекращении очных занятий?

Как уже сообщалось, по решению Министерства образования с 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района планируется организовать учебный и учебно-воспитательный процесс в дистанционной форме. В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований, передает Day.Az.

Что касается того, распространяется ли данное решение на высшие учебные заведения, то заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов заявил АПА, что данное решение не распространяется на университеты, оно относится только к общеобразовательным учебным заведениям.