Ягут Гараева о росте числа заражений

"В последние дни наблюдается рост числа заражений".

Об этом АПА сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, передает Day.Az.

Она сказала, что это ожидаемый процесс: "Мы поэтапно вышли из ужесточенного режима. Открылись кафе, рестораны, школы. Каждый из нас играет свою роль в этом росте".

По ее словам, с 18 января началась вакцинация: "Азербайджан был одним из первых в мире. Вакцинация проходит очень хорошо и поэтапно, этот процесс идет во всех регионах. Мы должны ускорить вакцинацию в соответствии с поручением, которое было дано нам после последнего совещания".

Я.Гараева отметила, что вакцинация не является чем-то новым, она на протяжении столетий защищала людей от смертельных и страшных болезней: "Мы не должны бояться вакцинации, не должны опасаться ее незначительных последствий".