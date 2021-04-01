Ягут Гараева о росте числа заражений
"В последние дни наблюдается рост числа заражений".
Об этом АПА сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, передает Day.Az.
Она сказала, что это ожидаемый процесс: "Мы поэтапно вышли из ужесточенного режима. Открылись кафе, рестораны, школы. Каждый из нас играет свою роль в этом росте".
По ее словам, с 18 января началась вакцинация: "Азербайджан был одним из первых в мире. Вакцинация проходит очень хорошо и поэтапно, этот процесс идет во всех регионах. Мы должны ускорить вакцинацию в соответствии с поручением, которое было дано нам после последнего совещания".
Я.Гараева отметила, что вакцинация не является чем-то новым, она на протяжении столетий защищала людей от смертельных и страшных болезней: "Мы не должны бояться вакцинации, не должны опасаться ее незначительных последствий".
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