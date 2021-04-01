https://news.day.az/society/1330240.html Хватает ли в больницах мест для больных коронавирусом? - отвечает TƏBİB
Хватает ли в больницах мест для больных коронавирусом? - отвечает TƏBİB
"Проблем с коечным фондом у нас сейчас нет".
Об этом АПА сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, Day.Az.
По ее словам, проблема не связана со стационарными койками:
"С этим проблем нет. У нас есть больницы модульного типа. Бывают проблемы с койками для интенсивной терапии, на данный момент их нет. В то же время сегодня имеется план действий. Если в связи с эпидемиологической ситуацией произойдет переполнение коек в реанимации, то государство примет необходимые меры".
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