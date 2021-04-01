55% работников образования уже вакцинированы

"Мы дважды пытались, хотя бы частично в гибридной форме, вернуться к очному обучению. Но из-за того, что мы не использовали простые средства защиты, усугубило ситуацию".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала журналистам заведующая отделом общего и дошкольного образования Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, средства защиты - это всем известные правила - соблюдать дистанцию, носить маску, часто мыть руки: "Мы должны прививать это как учащимся, так и обществу в целом".

В.Ягублу также отметила, что с 1 марта началась вакцинация работников образования: "55% сотрудников уже вакцинированы".