Созданы новые специальности на уровне магистратуры высшего образования

Кабинет Министров внес изменения в решение "О классификации специальностей (специализаций) на уровне магистратуры высшего образования".

Как сообщает Day.Az, были созданы специализации "Экологическое право" для специальности правоведения, "Электронная коммерция" для специальности коммерции, "Актуарная математика" для специальности математики, "Компьютерные науки и технологии" для специальности компьютерных наук, "Инженер в области грузоперевозок и управления" для специальности логистики и транспорта, "Кибербезопасность" для специальности информационных технологий.

К специальности инжиниринга строительства инженерных систем и сооружений добавлена специализация "Умные технологии в городской инфраструктуре". Также в Классификацию добавлена новая специальность "Градостроительство" и ее специализация "Устойчивое городское планирование и региональное планирование".