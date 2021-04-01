Смогут ли работать репетиторы после 5 апреля?

"Минобразование не курирует репетиторскую деятельность".

Как передает Day.Az, об этом журналистам сказала завотделом общего и дошкольного образования Минобразования Вафа Ягублу.

По ее словам, это предпринимательская сфера. В.Ягублу отметила, что решение в связи с этим выдает Кабинет министров.