https://news.day.az/society/1330281.html Смогут ли работать репетиторы после 5 апреля?
Смогут ли работать репетиторы после 5 апреля?
"Минобразование не курирует репетиторскую деятельность".
Как передает Day.Az, об этом журналистам сказала завотделом общего и дошкольного образования Минобразования Вафа Ягублу.
По ее словам, это предпринимательская сфера. В.Ягублу отметила, что решение в связи с этим выдает Кабинет министров.
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