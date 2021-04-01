"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет о том, что для завершения пандемии должно пройти вакцинацию 70 процентов населения мира".

Об этом сообщила АПА руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, передает Day.Az.

Она отметила, что это научные данные: "Первоначально мы заключили договор с GAVİ о вакцинации 10 процентов нашего населения. Затем мы подписали договор о приобретении в Китае посредством Турции 4 млн. доз вакцины для вакцинации еще 10 процентов населения. Этот процесс продолжается. Сегодня на основании нового договора, предусматривающего ввоз из Китая в Азербайджан 5 млн. доз вакцины, было доставлено в нашу страну 500 тысяч доз вакцины "Coronovac". Таким образом, мы закупим из Китая 9 млн. доз вакцины. Вакцины поставит в нашу страну и GAVI. Еще неизвестно, когда доставят вакцину "Sputnik V". Мы планируем вакцинировать всё население старше 18 лет".