TƏBİB внесло ясность в вопрос закупки вакцины в Китае посредством Турции

"Мы подключились к проекту, связанному с приобретением Азербайджаном в Китае 4 млн. доз вакцины "Coronovac" посредством Турции".

Об этом сообщила АПА руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, передает Day.Az.

Она отметила, что третий этап испытаний вакцины "Coronovac" был проведен в Турции: "Турция взяла на себя проведение этих испытаний. Поэтому с учетом этого Китай предоставил Турции эти вакцины. Как вам известно, получить вакцины очень трудно. Это удается не каждой стране. Таким путем Турция приобрела напрямую вакцину у Китая. Мы присоединились к этому проекту посредством Турции. В рамках данного проекта будет продолжен процесс приобретения вакцин у Китая".

Руководитель департамента отметила, что наряду с этим, Азербайджан уже начал самостоятельно приобретать вакцины, заключив с Китаем договор на 5 млн. доз.