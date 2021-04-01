Фонд YAŞAT взял на себя расходы на лечение еще 3 участников Отечественной войны

Фонд YAŞAT продолжает работу по финансированию расходов на лечение военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, фонд взял на себя расходы на хирургические операции участников Отечественной войны Ильгара Авазова, Мурада Мурадова и Хаяла Ахмедова.

Напомним, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.