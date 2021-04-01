https://news.day.az/society/1330299.html «АзИз» поблагодарил доктора Ишая Фалика от имени всех выходцев из Азербайджана в Израиле - ВИДЕО
«АзИз» поблагодарил доктора Ишая Фалика от имени всех выходцев из Азербайджана в Израиле - ВИДЕО
После возвращения из Азербайджана гуманитарной добровольческой группы врачей, отправившихся туда из Израиля для помощи военнослужащим, пострадавшим во Второй Карабахской войне, представители международной ассоциации Израиль - Азербайджан "АзИз", а именно исполнительный директор Шауль Симан-Тов и помощник президента ассоциации "АзИз" Орхан Расулзаде, встретились с руководителем этой группы, хирургом-офтальмологом, доктором Ишаем Фаликом. Они выразили ему слова благодарности от имени всех выходцев из Азербайджана в Израиле и задали несколько вопросов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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