«АзИз» поблагодарил доктора Ишая Фалика от имени всех выходцев из Азербайджана в Израиле

После возвращения из Азербайджана гуманитарной добровольческой группы врачей, отправившихся туда из Израиля для помощи военнослужащим, пострадавшим во Второй Карабахской войне, представители международной ассоциации Израиль - Азербайджан "АзИз", а именно исполнительный директор Шауль Симан-Тов и помощник президента ассоциации "АзИз" Орхан Расулзаде, встретились с руководителем этой группы, хирургом-офтальмологом, доктором Ишаем Фаликом. Они выразили ему слова благодарности от имени всех выходцев из Азербайджана в Израиле и задали несколько вопросов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.