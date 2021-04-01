https://news.day.az/society/1330303.html В Азербайджане выявлено еще 2248 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2248 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2248 случаев заражения коронавирусом, 860 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
26 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 263 961 случай заражения коронавирусной инфекцией, 238 985 человек вылечились, 3 593 скончались, число активных больных - 21 383.
За последние сутки в стране проведено 14 375, за прошедшее время - 2 888 033 теста на коронавирус.
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