В Азербайджане выявлено еще 2248 случаев заражения коронавирусом, 860 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

26 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 263 961 случай заражения коронавирусной инфекцией, 238 985 человек вылечились, 3 593 скончались, число активных больных - 21 383.

За последние сутки в стране проведено 14 375, за прошедшее время - 2 888 033 теста на коронавирус.