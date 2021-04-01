Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 31 157 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на сегодняшний день в нашей стране первый этап вакцинации прошли 10 777 человек, второй этап - 20 387 человек.

В стране использованы 856 363 вакцины, общее число прошедших первый этап вакцинации составляет 558 485 человек, второй этап вакцинации прошли 297 878 человек.