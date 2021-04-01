https://news.day.az/society/1330307.html Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане
Сегодня в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 31 157 человек.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на сегодняшний день в нашей стране первый этап вакцинации прошли 10 777 человек, второй этап - 20 387 человек.
В стране использованы 856 363 вакцины, общее число прошедших первый этап вакцинации составляет 558 485 человек, второй этап вакцинации прошли 297 878 человек.
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