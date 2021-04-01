Сколько процентов населения нужно вакцинировать, чтобы предотвратить распространение вируса?

Предназначение вакцинации не в том, чтобы предотвратить распространение вируса в короткие сроки.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сказал завотделом политики и планирования здравоохранения Центра общественной медицины и реформ Министерства здравоохранения Набиль Сеидов.

По его словам, основная цель вакцинации на первом этапе - снизить риски тяжелого течения заболевания и летальных исходов. "Чтобы предотвратить массовое распространение вируса, необходимо вакцинировать 60 процентов населения", - уточнил Сеидов.