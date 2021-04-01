https://news.day.az/society/1330321.html Сколько процентов населения нужно вакцинировать, чтобы предотвратить распространение вируса? - отвечает Минздрав
Сколько процентов населения нужно вакцинировать, чтобы предотвратить распространение вируса? - отвечает Минздрав
Предназначение вакцинации не в том, чтобы предотвратить распространение вируса в короткие сроки.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сказал завотделом политики и планирования здравоохранения Центра общественной медицины и реформ Министерства здравоохранения Набиль Сеидов.
По его словам, основная цель вакцинации на первом этапе - снизить риски тяжелого течения заболевания и летальных исходов. "Чтобы предотвратить массовое распространение вируса, необходимо вакцинировать 60 процентов населения", - уточнил Сеидов.
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