Тайны каменных дорог Абшерона

Небольшое островное государство Мальта, имеет много достопримечательностей, но одной из самых знаменитых являются "каменные дороги" ("Cart Ruts"). С развитием интернета стали появляться сообщения о похожих "каменных дорогах" во многих районах Земли. Они были отмечены в основном в странах вокруг Средиземного моря - Испании, Италии, Португалии, Греции, а также в Крыму, Франции, Германии, Казахстане, Индии, Бразилии, Мексике, США, и некоторых других странах, иными словами, почти по всему земному шару. "Скальные дороги", обнаруженные в Турции, постепенно превращаются в один из интересных объектов древней истории.

"Каменные дороги" Мальты

Назначение таких "каменных дорог" все еще остается мировой тайной, хотя по этому поводу ученые выдвигают самые разные версии. Дело в том, что, хотя "Cart Ruts" и переводится как "следы повозок", но учитывая глубину и форму борозд, различную ширину колеи и многие другие факторы, данные колеи не могли быть проложены в скале ни одним из известных видов транспорта. В отношении датировки их возраста археологи также не могут придти к общему мнению. Предполагаемый возраст колей колеблется от пару тысяч лет до миллиона.

"Каменные дороги" Фригийской Долины, Турция

Еще одну из подобных загадок явило на свет открытие "каменных дорог" на Абшеронском полуострове. Древние колеи встречаются здесь в нескольких местах и фактически пересекают весь полуостров с севера на юг. Впервые о каменных дорогах на Абшероне упомянул академик Ленц, побывавший в Баку в 1830-х годах. Он описал колеи двухколесных арб в каменном теле острова Беюк Зиря (бывший Наргин), уходящих далеко в море. Путь этот вел, судя по направлению колеи, вдоль острова к деревне Шихово и Шиховой косе, конечной точке южного берега Бакинской бухты. При обследовании острова Ленц обнаружил эти следы, которые были сильно стерты от времени. Затем, в XIX веке, азербайджанский историк Аббас Кули-ага Бакиханов в своем произведении отмечал следующее: "... в Бакинском уезде в деревнях Бильгя, Зиря, Биби-Эйбат и других, также и на некоторых островах видны на скалах остатки следов колес, идущих далеко в море". Упоминание о следах колеи двухколесной арбы, уходящей в море в местности Умид гайа близ поселков Бильгя и Нардаран имеется и у известного исследователя Баку Сары Ашурбейли.

Но поистине сенсационным можно назвать обнаружение "каменных дорог" в конце XX века на древнем курганном поле между посёлками Говсан и Тюркян, а затем около поселков Дюбенди, Гала, Сураханы.

Старожилы утверждают, что такие дороги встречались везде, где есть открытые выходы скальных пород. Например, говорят, что до построения садика сзади здания Кабинета Министров там проходили несколько "каменных дорог". Также интересно отметить, что колеи были обнаружены и вблизи Девичьей Башни.

"Каменные Дороги" в Тюркянах

"Каменные дороги" на Абшеронском полуострове, представляют собой параллельные канавы, образованные на скальной поверхности. Каждая такая каменная дорога состоит из 2-3 (в некоторых случаях до пяти и более) канав глубиной от 5 до 50 см. Многие пути оказались разрушенными в течение времени, но отдельные сохранившиеся участки простираются на несколько сот метров; большинство из них направлено в сторону моря.

Полное сходство Абшеронских находок со Средиземноморскими было подтверждено специалистами с Мальты, которая является своего рода заповедником "каменных дорог" и наибольшее число исследований в этой области было осуществлено именно в этой стране. Более того, вполне вероятно, что Абшеронские колеи могут оказаться ровесниками Средиземноморских, а ведь мальтийские исследователи датируют свои дороги приблизительно 4-5 тысячелетием до нашей эры!

На карте Абшерона отмечены места, где были выявлены участки древних "каменных дорог"

Исследователи "дорог" на островах и побережьях Средиземного моря сделали еще одно интересное открытие - было установлено, что некоторые колеи уходят под воду и продолжаются на морском дне, причем на достаточно больших глубинах. Это свидетельствует о том, что они были проложены во времена, когда уровень морей и мирового океана был намного ниже, что еще раз доказывает их большую древность. Такие примеры есть и на Абшероне, где на побережье также отмечены дороги, уходяшие в море. Например, на скалах в Нардаране, в Тюрканах или упоминавшиеся колеи на острове Беюк Зиря.

Следы колей, уходящих в море в Нардаране

И тут появляются вопросы - как мог возникнуть идентичный памятник на участках, удалённых друг от друга на тысячи километров? Каково было истинное назначение "дорог"? Почему в обоих случаях колеи направляются в сторону моря и их продолжение можно наблюдать даже на морском дне? Являются ли колеи наследием древней, возможно некогда единой цивилизации, достаточно влиятельной, чтобы оставить одинаковые следы на таком огромном пространстве? Изучение каменных дорог выявляет все больше вопросов, чем ответов.

Интересен факт, что, практически все места на Абшероне, где отмечены каменные дороги, известны своими памятниками бронзового века и неолита - захоронениями, курганами и древними поселениями. Это и окрестности Дюбенди, и Нардаран, и Тюркян и Биби-Эйбат. Вполне возможно, что каменные дороги связывали древние места поклонения между собой. Кстати, и на Мальте, и в некоторых других местах, каменные дороги проходят около памятников бронзового века. Этот факт может говорить о том, что "каменные дороги" носили какой-то ритуальный характер.

"Каменные Дороги" и Курган в Тюркянах

О назначении дорог долгое время спорят ученые со всего мира. Исследователи разных стран пытаются дать объяснения и выдвигают различные версии, но ни одна из версий до сих пор не выдерживает никакой критики. Можно указать основные выдвигаемые версии:

1) Следы от повозок. Официальная версия многократного проката от гружевых повозок не выдерживает никакой критики. Колеи в скалах не могли быть сделаны колесами известных ныне повозок. Расположенные параллельно колеи часто нечетны, расстояние между колеями на различных участках несколько различается. К тому же некоторые участки до полуметра глубиной. Трудно представить, что кто-то решился бы пустить повозку в такую колею, если вокруг довольно ровная и гладкая для передвижения скальная поверхность. Края канав вертикальные, а любое колесо сточило бы стенки канав в виде трапеции.

2) Колеи служили каналами для воды. И эта версия не выдерживает критики, так как глубина отдельных колей слишком мала, чтобы транспортировать воду, а на некоторых участках колеи вообще исчезают, появляясь в десятках, а то и в сотнях метров далее.

3) Следы были оставлены повозками в мягком грунте, который потом затвердел. Эта версия опровергается тем, что грунт, а на Абшероне это известняк, возможно, и был рыхлым и влажным, но было это несколько миллионов лет назад, и в эти временные периоды о существовании людей не было и речи.

Предлагаются множество других версий, однако все они так же легко опровергаются.

"Каменные Дороги" в Тюркянах

Несмотря на то, что, колеи встречались по всему Абшерону, на данный момент сохранилось лишь несколько небольших участков дорог на древнем курганном поле в Тюркянах. Здесь же чудом сохранилось несколько погребальных курганов и поселение бронзового века (III-II тысяч лет до н.э.). Это памятники мирового значения, которые надо включить в список охраняемых памятников ЮНЕСКО. Но, к сожалению, памятники в Тюркянах находятся в крайне бедственном положении. Работавшие здесь каменные карьеры, уже уничтожили как часть "каменных дорог", так и курганов, которые находились рядом. Увы, большая их часть даже не была изучена.

Если не будут приняты срочные меры по защите и охране оставшихся участков, то Азербайджан может навсегда потерять такое уникальное явление как "каменные дороги Абшерона". А ведь "каменные дороги" могут стать необычным музеем истории древности под открытым небом.

"Каменные дороги "Абшерона, безусловно, уникальный исторический памятник, который требует дальнейшего детального изучения, и который может привести к новым сенсационным открытиям.

Фаик Насибов, Вахид Шукюров

Все фото Абшеронских каменных дорог из личного архива авторов.