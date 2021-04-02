Обломки ракет "Искандер", выпущенных Арменией на Азербайджан

Второго апреля в Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", которые Армения применила против Азербайджана во время Отечественной войны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ракеты выставлены представителями Агентства по разминированию Азербайджана на территории ОАО "Азерландшафт".

Отметим, что осколки ракет "Искандер" были найдены во время операции по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проведенной сотрудниками агентства 15 марта в Шуше.