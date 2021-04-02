От мин очищен 1731 гектар территории

С 27 сентября 2020 года и по сегодняшний день Агентство Азербайджана по разминированию продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия на бывших прифронтовых территориях страны.

Об этом сказал журналистам начальник оперативного штаба агентства Идрис Исмайлов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 гектар.

"На освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 1 737 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Оперативно-разыскные мероприятия проводились на физулинском, зангиланском, джебраильском, губадлинском, агдамском и ходжавендском направлениях. Они продолжаются и в Шуше", - подчеркнул Исмайлов.