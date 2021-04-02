https://news.day.az/society/1330477.html Житель Агдама пытался проникнуть на освобожденные территории
Житель Агдама пытался проникнуть на освобожденные территории
В Агдамском районе при попытке проникнуть на деоккупированные территории задержан один человек.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мер, принятых сотрудниками Агдамского районного отдела полиции, при попытке проникнуть на освобожденные от оккупации территории был задержан житель района Аламдар Шукюров.
После задержания этот гражданин был доставлен в отдел полиции, где после расследования в его отношении был составлен протокол.
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