Житель Агдама пытался проникнуть на освобожденные территории

В Агдамском районе при попытке проникнуть на деоккупированные территории задержан один человек.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мер, принятых сотрудниками Агдамского районного отдела полиции, при попытке проникнуть на освобожденные от оккупации территории был задержан житель района Аламдар Шукюров.

После задержания этот гражданин был доставлен в отдел полиции, где после расследования в его отношении был составлен протокол.