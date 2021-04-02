В Уджаре столкнулись 5 автомобилей

В Уджаре произошло цепное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 10 часов утра на участке трассы Баку-Газах, проходящем через село Гарабёрк Уджарского района.

Отмечается, что столкнулись два автомобиля ВАЗ 2107, автомобили Hyundai, BMW и 1 грузовик TIR. В результате пострадал житель Евлахского района Хаял Сахиб оглу Алиев, 1986 года рождения. Его доставили в Уджарскую центральную районную больницу.

По факту ДТП ведется расследование.