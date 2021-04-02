https://news.day.az/society/1330480.html В Уджаре столкнулись 5 автомобилей
В Уджаре столкнулись 5 автомобилей
В Уджаре произошло цепное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 10 часов утра на участке трассы Баку-Газах, проходящем через село Гарабёрк Уджарского района.
Отмечается, что столкнулись два автомобиля ВАЗ 2107, автомобили Hyundai, BMW и 1 грузовик TIR. В результате пострадал житель Евлахского района Хаял Сахиб оглу Алиев, 1986 года рождения. Его доставили в Уджарскую центральную районную больницу.
По факту ДТП ведется расследование.
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