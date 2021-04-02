https://news.day.az/society/1330492.html Нарушает ли вакцинация пост в Рамазан?
Нарушает ли вакцинация пост в Рамазан?
Управление по делам религии Турции ответило на вопрос о влиянии вакцины на пост в месяц Рамазан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Hürriyet.
"Вакцины, не имеющие питательной ценности, не нарушают пост. Пациенты, которые принимают лечение, могут отложить пост до выздоровления и завершения лечения", - сказал он.
В то же время следует отметить, что, если нет других препятствий для поста, может быть допустимо вводить вакцины после ифтара.
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