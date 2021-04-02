Нарушает ли вакцинация пост в Рамазан?

Управление по делам религии Турции ответило на вопрос о влиянии вакцины на пост в месяц Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Hürriyet.

"Вакцины, не имеющие питательной ценности, не нарушают пост. Пациенты, которые принимают лечение, могут отложить пост до выздоровления и завершения лечения", - сказал он.

В то же время следует отметить, что, если нет других препятствий для поста, может быть допустимо вводить вакцины после ифтара.