https://news.day.az/society/1330524.html Свыше 511 ветеранов обеспечены более 2400 средствами реабилитации
Свыше 511 ветеранов обеспечены более 2400 средствами реабилитации
До настоящего времени более 511 ветеранам Карабахской войны предоставлено свыше 2400 средств реабилитации.
Об этом в передаче "Социальный час" сказал председатель Госагентства по медико-социальной экспертизе и реабилитации Джавид Абдулгадиров, сообщает Day.Az.
По его словам, до сегодняшнего дня назначена инвалидность более 250 ветеранам Отечественной войны Азербайджана: "Они охвачены услугами реабилитации, 15 ветеранам назначены протезы".
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