Внесена ясность в вопрос введения дистанционного обучения в регионах Азербайджана

"Решения о переводе средних школ на дистанционное обучение принимаются в результате анализа заражений, мониторингов и поступающей информации".

Об этом АПА сообщил начальник управления организации и управления общеобразовательной системы министерства образования Рашад Тагиев, передает Day.Az.

По его словам, решение может быть принято в случае роста числа заражений: "Но на основании принятого решения можно сказать, что в других регионах в этом нет необходимости. Потому что 80 процентов заражений по стране приходится на 5 городов и регионов.

Отметим, в соответствии с принятым вчера решением Министерства образования, в связи с текущей ситуацией со следующей недели планируется введение новых норм относительно организации обучения. Так, с 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района планируется организовать учебный и учебно-воспитательный процесс в дистанционной форме. В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований.