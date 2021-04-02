https://news.day.az/society/1330538.html В Азербайджане жильем обеспечены еще 30 семей шехидов и ветеранов войны
В Азербайджане жильем обеспечены еще 30 семей шехидов и ветеранов войны
Сегодня министерство труда и социальной защиты Азербайджана предоставило квартиры 30 семьям шехидов и ветеранам войны, сообщает Day.Az.
Новые квартиры предоставлены в городке "Шуша", расположенном в поселке Рамана Сураханского района Баку.
Жилой комплекс обеспечен всей необходимой инфраструктурой.
Было отмечено, что до настоящего времени домами и квартирами обеспечены 9300 семей шехидов и ветеранов. В ближайшие пять лет жильем планируется обеспечить еще 11 тысяч лиц из этой категории.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре