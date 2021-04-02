В ближайшее время будет принято решение по университетам в 5 городах и регионах

"По соглашению с Министерством образования в университетах восстановлено очное обучение по специальностям, требующим дополнительной практической подготовки. Подавляющее же большинство университетов по-прежнему на дистанционном обучении".

Об этом сообщил Day.Az начальник управления организации и управления общеобразовательной системы Министерства образования Рашад Тагиев, передает Day.Az.

Он добавил, что в ближайшее время будет приняты соответствующие решения по университетам в 5 городах и регионах.

Отметим, в соответствии с принятым вчера решением Министерства образования, в связи с текущей ситуацией со следующей недели планируется введение новых норм относительно организации обучения. Так, с 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района планируется организовать учебный и учебно-воспитательный процесс в дистанционной форме. В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований.