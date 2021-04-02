Как участникам Отечественной войны будет назначаться инвалидность? - Госагентство Азербайджана
Раненым участникам войны или тем, кто приобрел болезнь во время военных операций, для назначения инвалидности в первую очередь необходимо получить свидетельство военно-врачебной комиссии, а затем обратиться в медицинское учреждение.
Об этом сказал председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Джавид Абдулгадиров, сообщает Day.Az.
По его словам, медучреждение должно незамедлительно подготовить форму №88 и внести ее в электронную подсистему.
"В течение трех дней после этого гражданину будет назначена инвалидность. Всю общую информацию, в том числе фото- и видеоматериалы, рассматривает общая комиссия", - сказал Абдулгадиров.
Он также отметил, что демобилизация гражданина по состоянию здоровья не является причиной для назначения ему инвалидности.
"Человек может быть не годен для военной службы, но способен работать в других областях", - сказал глава правления.
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