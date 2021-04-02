В Барде от коронавируса вакцинировались свыше 11 тыс. человек
В Бардинском районе вакцинировались от коронавируса свыше 11 тысяч человек.
Об этом сообщили Trend в Бардинской районной центральной больнице, передает Day.Az.
Было отмечено, что граждане проявляют большую активность в этом вопросе.
"В район доставлены 12 400 доз вакцины, из которых 11 245 уже использованы. Сейчас продолжается процесс получения гражданами второй дозы вакцины. С понедельника начнется вакцинация лиц в возрасте старше 40 лет", - сказали в больнице.
В медучреждении отметили, что у вакцинированных побочных реакций после прививки не наблюдалось: "Лишь у одной женщины из-за волнения была зафиксирована психологическая напряженность. В течение дня она находилась под контролем врачей, и после нормализации состояния была отпущена домой".
Отметим, что в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 856 363 человека.
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