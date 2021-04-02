В Барде от коронавируса вакцинировались свыше 11 тыс. человек

В Бардинском районе вакцинировались от коронавируса свыше 11 тысяч человек.

Об этом сообщили Trend в Бардинской районной центральной больнице, передает Day.Az.

Было отмечено, что граждане проявляют большую активность в этом вопросе.

"В район доставлены 12 400 доз вакцины, из которых 11 245 уже использованы. Сейчас продолжается процесс получения гражданами второй дозы вакцины. С понедельника начнется вакцинация лиц в возрасте старше 40 лет", - сказали в больнице.

В медучреждении отметили, что у вакцинированных побочных реакций после прививки не наблюдалось: "Лишь у одной женщины из-за волнения была зафиксирована психологическая напряженность. В течение дня она находилась под контролем врачей, и после нормализации состояния была отпущена домой".

Отметим, что в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 856 363 человека.