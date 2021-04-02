https://news.day.az/society/1330582.html В Баку учитель скончался от коронавируса - ФОТО
В Баку учитель скончался от коронавируса - ФОТО
Преподаватель английского языка бакинской школы-лицея №252 имени Таира Гаджиева Нармина Алиева скончалась от коронавирусной инфекции, передает Day.Az.
Информация об этом опубликована на официальной странице учебного заведения в Facebook.
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