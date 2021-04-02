В Баку учитель скончался от коронавируса

Преподаватель английского языка бакинской школы-лицея №252 имени Таира Гаджиева Нармина Алиева скончалась от коронавирусной инфекции, передает Day.Az.

Информация об этом опубликована на официальной странице учебного заведения в Facebook.