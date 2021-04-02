https://news.day.az/society/1330587.html Клинический медцентр №1 Баку вновь начал прием пациентов с COVID-19 - врач-инфекционист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
Клинический медцентр №1 Баку вновь начал прием пациентов с COVID-19 - врач-инфекционист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
АМИ Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".
На этот раз на вопросы ответил врач-инфекционист Фаррух Садиров, занимающийся лечением пациентов с COVID-19 в бакинском Клиническом медицинском центре №1, передает Day.Az.
Врач высказал свою точку зрения по поводу стремительного увеличения числа инфицированных коронавирусом в последние дни, роста смертности, нового штамма COVID-19, процесса лечения пациентов, возможности повторного заражения, вероятности ужесточения карантинного режима, хода вакцинации и других вопросов.
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