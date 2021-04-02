В Баку и ряде городов закрываются детские сады

С 5 апреля приостанавливается деятельность государственных и частных детсадов в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров местные исполнительные власти издали соответствующее распоряжение.