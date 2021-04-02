Еще 30 семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены квартиры
В результате особой заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева о семьях шехидов и инвалидах войны еще 11 тысяч человек из этой категории населения в ближайшие пять лет будут обеспечены квартирами и частными домами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, об этом говорилось на мероприятии по предоставлению 30 семьям шехидов и инвалидам войны новых квартир в жилом комплексе поселка Рамана Сураханского района Баку. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Агентства социальных услуг Заур Ибрагимов, глава Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны Азербайджана" Физули Рзагулиев и другие.
В соответствии с распоряжением главы государства, в 2021-2025 годах квартирами и частными домами будут обеспечены 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны, в том числе три тысячи - в нынешнем году. С начала 2021-го лицам этой категории уже предоставлено 200 квартир.
Члены семей шехидов и ветераны войны, обеспеченные жильем, с удовлетворением отметили масштабные меры по их социальной поддержке и выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленные внимание и заботу.
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