С сегодняшнего дня начинается процесс выездной вакцинации

С сегодняшнего дня на основе обращений госструктур начинается процесс выездной вакцинации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала руководитель департамента по связям и работе с обращениями TƏBİB Айгюн Алиева.

По ее словам, процесс стартовал в службе "ASAN" №1.

Затем на основе обращений выездная вакцинация будет проводиться в других филиалах Службы "ASAN", а также в "Азеришыг", "Азеригаз", "Азерсу".