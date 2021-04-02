https://news.day.az/society/1330631.html С сегодняшнего дня начинается процесс выездной вакцинации
С сегодняшнего дня начинается процесс выездной вакцинации
С сегодняшнего дня на основе обращений госструктур начинается процесс выездной вакцинации.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала руководитель департамента по связям и работе с обращениями TƏBİB Айгюн Алиева.
По ее словам, процесс стартовал в службе "ASAN" №1.
Затем на основе обращений выездная вакцинация будет проводиться в других филиалах Службы "ASAN", а также в "Азеришыг", "Азеригаз", "Азерсу".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре