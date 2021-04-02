В рамках проекта “Зеленый марафон” жителям Баку розданы саженцы деревьев

В рамках "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон"), проводимого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, стартовала кампания по раздаче населению саженцев деревьев, сообщает Day.Az со ссылкой на IDEA.

Второго апреля при совместной организации Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и сети супермаркетов Bravo покупателям гипермаркета этого бренда, находящегося в районе станции метро "Кероглу", были розданы саженцы деревьев.

Планируется, что данная кампания продлится три дня.

В последующие дни она будет организована в гипермаркетах Bravo в поселке Ахмедлы и рядом со станцией метро "20 Января". Посетителям планируется раздать саженцы различных видов фруктовых и вечнозеленых деревьев.

В ходе сегодняшнего мероприятия гражданам разъяснили, как нужно высаживать, поливать и ухаживать за саженцами.

В заключение состоялась акция по посадке деревьев с участием молодых волонтеров.