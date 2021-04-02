Новшество при приеме на работу в Азербайджане

В Азербайджане отменяется требование о предоставлении свидетельства о государственном социальном страховании при приеме на работу.

В связи с этим предлагается внести поправку в п.9 (Права и обязанности страхователя) закона "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования", которая была вынесена на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Поправкой отменяется п.9.1.1.1 закона (требование свидетельства о государственном социальном страховании при приеме на работу застрахованного лица (исключая лиц, начавших трудовую деятельность)).

Напомним, что был запущен сайт "e-sosial.az" для представления населению услуг, оказываемых по направлениям деятельности Минтруда. Посредством этого портала граждане могут получить постоянно обновляющуюся информацию касательно трудового договора о себе, индивидуальном учете, пенсионном капитале, видах соцобеспечения, инвалидности, земельно-долевой собственности, реабилитации, выплаченных взносах за обязательное государственное соцстрахование. Номер соцстрахования, принадлежащий застрахованному лицу в Централизованной электронно-информационной системе, скооперирован с FİN-номером его удостоверения личности, т.е. печатание свидетельства о соцстраховании на материальном носителе утратило свою актуальность и значимость. К тому же, изготовление и передача застрахованным лицам свидетельства о социальном страховании требует дополнительных финансовых средств и приводит к потере времени.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.