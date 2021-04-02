Будут ли работать электропоезда Баку - Сумгайыт в выходные дни

Электропоезда Баку - Сумгайыт в выходные дни работать не будут, сообщили в пятницу Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Напомним, что в соответствии с решением Кабмина Азербайджана в апреле и мае электропоезда в выходные дни работать не будут.