В Азербайджане электронизируется организация конкурсов и олимпиад

С сегодняшнего дня прием заявлений на организуемый в стране конкурс "Лучшая презентация" будет осуществляться через портал электронных услуг www.portal.edu.az, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Минобразования Азербайджана.

Учащиеся IX-XI классов, желающие участвовать в конкурсе, посвященном 98-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева могут зарегистрироваться на портале и разместить обращения по конкурсу.

Отметим, что для более эффективной организации олимпиад и конкурсов Министерством образования создана соответствующая информационная система. Так, с этого года организация, управление и прием заявлений на олимпиады и конкурсы будет осуществляться только в электронной форме. Также победившим участникам планируется вручать электронные документы об успехе.