Вакцина от COVID-19 защищает человека от летального исхода

Вакцина от COVID-19 не предохраняет на 100 процентов от инфицирования, но защищает человека от летального исхода.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend врач-инфекционист Клинического медицинского центра Фаррух Садиров.

По его словам, часто лица, которым введена первая доза вакцины, не принимают меры индивидуальной защиты. Отметив, что такой подход совершенно неправильный, врач добавил, что после первой дозы вакцины иммунитет организма значительно снижается. После второй дозы вакцины защита от инфекции достигает 50-53 процентов.

"Вакцина на 100 процентов защищает только от тяжелого течения болезни и летального исхода. Цель вакцинации - это снизить смертность, процент госпитализации и риск заражения", - уточнил врач-инфекционист.

Он добавил, что вакцинация является единственным путем для предотвращения пандемии.

"Данный процесс успешно продолжается в Азербайджане. Некоторые страны не имеют возможности приобрести вакцины или закупают их в ограниченном количестве. В данном контексте нам повезло. В нашей стране вакцинация продолжается полным ходом", - сказал Фаррух Садиров.