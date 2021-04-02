https://news.day.az/society/1330727.html В Азербайджане за сутки вакцинировано от COVID-19 почти 33 тыс.человек - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ - ФОТО
В Азербайджане за сутки вакцинировано от COVID-19 почти 33 тыс.человек - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане было введено 32670 вакцин против коронавируса (COVID-19).
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число вакцинированных по первой стадии составило 11509 человек, по второй - 21161 человек.
Общее количество вакцинированных в стране составляет 889033 человек, вакцинированных по первой стадии -5699994, а вакцинированных по второй стадии - 319039 граждан.
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