Как Бакиханов знакомил азербайджанское общество с Колумбом и Америкой

Азербайджан имел в лице Аббасгулу Аги Бакиханова одного из первых и самых выдающихся деятелей начала своего национального возрождения. Бакиханов был крупным дипломатом, историком, археологом, педагогом, путешественником, географом, астрономом, психологом, философом, поэтом, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Хотя путешествия и занимали в жизни Аббаскули Ага Бакиханова видное место, но не они принесли ему славу. Его имя вошло в золотой фонд азербайджанской, а вместе с ней и мировой культуры благодаря сочинениям. Среди них особое место занимает его книга "Кешф-уль-Гараиб" ("Чудесное открытие").

"Кешф-уль-Гараиб" состоит из двух частей, одна из которых включает рассказ об обстоятельствах открытия Америки Христофором Колумбом, в другой дается описание стран Северной и Южной Америки.

Как отмечает Э.М.Ахмедов, "из последнего списка явствует, что Бакиханов писал это сочинение вместе с азербайджанским поэтом Мирзой Мухаррамом Меризом, работавшим в то время в штабе отдельного Кавказского корпуса переводчиком. Исследователи установили, что в 1902 г, неизвестный автор перевел рукопись Бакиханова на азербайджанский язык под названием "Кашф-и Америка" ("Открытие Америки")". Перевод этот был отправлен первым типографическим товариществом Баку в Петербургский цензурный комитет на разрешение для издания".

На первой и второй страницах данной рукописи утверждается, что первые люди жили в Месопотамии, а затем они постепенно, "в течение веков селились во всех уголках земли...". Далее говорится, что, когда люди научились строить суда, моря и океаны перестали быть препятствием для общения людей, развилась торговля, ставшая стимулом для дальних путешествий. Затем в рукописи "Кешф-уль-Гараиб" дается в общих чертах история мореплавания. Бакиханов отмечает, что древние египтяне были первыми, кто плавал через Красное море в Индию и привозил в Европу и в страны Северной Африки заморские товары.

Бакиханов пишет, что "Впоследствии в мореходстве ведущую роль начинают играть страны Южной Европы. Через Средиземное море они выходят в Атлантический океан, однако далеко заплывать по нему на запад никто не решался. Лишь усовершенствование в 1302 г. неаполитанцем Флавио Джойя магнитного компаса позволило пойти на такой риск. И тогда Христофор Колумб в 1492 г. переплыл Атлантический океан и открыл западное полушарие, которое получило название Вест-Индии, а позднее - Америки."

После такого вступления Бакиханов довольно подробно излагает биографию Колумба и прослеживает шаг за шагом проведенные им плавания и исследования Америки. Судя по "Кешф-уль-Гараиб", видно, что ее автор тщательно изучал историю открытия Америки и она в общих чертах не так уж сильно отличается от более поздних описаний жизни и деятельности X.Колумба. Бакиханов довольно подробно описывает биографию Колумба и всю предысторию его знаменитого путешествия, показывает, что великий мореплаватель сознательно и целеустремленно шел к намеченной цели, с полным убеждением что сможет найти западный путь в Индию.

Бакиханов пишет: "Колумбу были хорошо знакомы все известные к тому времени сведения о современном ему мире, он и сам неоднократно совершал далекие плавания и был отличным знатоком мореходного дела. Он задумал найти путь в Индию, плывя на запад через океан. Но для осуществления этого замысла требовались немалые средства. И он начал их поиски, предлагая свои услуги сначала генуэзскому городскому совету, потом королю Португалии Жуану II, а после их отказа - правителям Испании королю Фердинанду и королеве Изабелле. Последние после долгих лет колебаний решаются, наконец, заключить с Колумбом договор, который и был подписан обеими сторонами 17 апреля 1492 г. И вот 3 августа 1492 г. из андалузского порта Палое отплыли три каравеллы - одна большая и две поменьше, с экипажем в количестве 90 человек. Командование большой каравеллой ("Санта-Мария") принимает на себя сам Колумб, который по условиям договора получает звание адмирала, а малыми ("Нинья" и "Пинта")-искусные моряки братья Висенте и Мартин Пинсоны."

Бакиханов во всех деталях описывает плавание Колумба, то, какие события разыгрываются на кораблях в связи со страхом экипажа из-за безбрежности раскинувшегося перед ними океана и суеверий, связанных с ним.

Так, он пишет: "... среди моряков возникает паника недалеко от Канарских островов, когда они обнаруживают, что стрелка компаса почему-то отклоняется в сторону от Полярной звезды. (Моряки тогда не знали, что величина магнитного склонения различна для разных долгот.) Колумбу пришлось успокаивать экипаж, когда суда попали в полосу постоянно дующего северо-восточного пассата. В 400 милях от Канарских островов ужас у моряков вызвали покрывавшие густо океан водоросли (каравеллы попали в "Саргассово море"), и они стали утверждать, что это и есть те "непроходимые моря", о которых говорится в сказках. Колумбу снова пришлось терпеливо объяснять, что трава эта свидетельствует лишь о близости берега, И только увидев морских птиц-предвестников близкой земли, команда несколько успокоилась. Чтобы экипажи не волновались, Колумб преуменьшает в сводках пройденные расстояния, и все-таки экипажем все более и более овладевает страх, и команда, наконец, отказывается выполнять свои обязанности и требует от него повернуть обратно."

Тогда Колумб просит дать ему еще три дня, которые, как замечает Бакиханов, дали свои плоды. И 12 октября 1492 г. поздно ночью с одной из каравелл была замечена земля.

Бакиханов пишет дальше: "Убрав паруса, стали ждать рассвета, а с восходом солнца перед взором моряков явился покрытый тропическим лесом остров. Колумб, сопровождаемый офицерами и матросами, под звуки музыки и орудийного салюта торжественно ступил на его берег (Это был остров Гуанахани из группы Багамских островов). Там они увидели островитян. Те сначала испугались пришельцев, но, увидев, что они имеют мирные намерения, подошли к ним. Принимая от испанцев разные безделушки, они взамен давали хлопковую пряжу, копья, попугаев. Колумб дал острову имя Сан-Сальвадор."

Далее Бакиханов подробно описывает совершенные Колумбом открытия новых островов. Причем он правильно подмечает, что основной целью плавания Колумба являлись поиски золота и других ценностей, что ради этого, собственно, и была организована эта экспедиция. Поэтому он все время направляет свои корабли туда, где, по рассказам островитян, имеется золото. Таким образом он открывает острова Гаити (Эспаньолу), Кубу и др.

Бакиханов с симпатией описывает доброту и гостеприимство местных жителей, которые с большим уважением относятся к пришельцам, которых принимают за небожителей. Они очень помогли Колумбу и членам его экипажа после того, как разбился о рифы его корабль ("Санта-Мария") и он остался на острове с одной каравеллой (Мартин Пинсон на "Пинте" дезертировал, чтобы самому попытаться найти золото).

Оставшись с одной каравеллой, пишет Бакиханов, Колумб решил поселить часть своих людей на острове и поскорее вернулся в Испанию, чтобы опередить удравшего Мартина Пинсона. Получив согласие правителя острова, он в течение 10 дней строит форт который огораживает забором и рвом, вооружает пушками, снятыми с погибшего корабля, и дает ем название Рождество. Островитяне, замечает Бакиханов, в надежде на защиту испанцев от соседнего племени карибов "по своей наивности" всячески помогают постройке этого форта, не подозревая, "что именно этим закладывается основа их рабства".

Бакиханов пишет, что "2 января 1493 г. Колумб покидает форт Рождество и у северного берега Эспаньолы встречается с каравеллой "Пинта" Мартина Пинсона, который просит извинения за свое бегство, уверяя, будто совершил он его не по своей воле, а из-за ветра, погнавшего его корабль в другую сторону."

Затем Бакиханов описывает, как проходило возвращение Колумба в Испанию, которое также оказалось трудным и полным опасностей.

Он пишет: "В Палос он прибыл 15 марта 1493 г. Колумба встретили в Палосе всеобщим ликованием. С привезенными из-за океана пленниками-индейцами и заморскими диковинками Колумб торжественно проследовал в Барселону, где король и королева оказали ему пышный прием. Весть об успешном плавании и открытиях Колумба быстро распространилась по всей Европе."

Следует заметить, что многие, как и сам Колумб, были убеждены, что им открыт западный путь в Индию - страну чудес, поэтому новооткрытые земли стали называть Вест-Индией, т. е. Западной Индией, а населяющих их людей - индейцами.

25 сентября 1493 г. из Кадиса вышла вторая экспедиция Колумба. Она насчитывала уже 17 судов с экипажем 1500 человек. Фердинанд и Изабелла торжественно подтверждают все права и преимущества Колумба, оговоренные в ранее подписанном договоре. На Эспаньоле было решено основать испанское поселение, поэтому на корабли погружаются домашний скот, орудия труда, семена культурных растений.

Бакиханов далее подробно описывает второе плавание Колумба. Оно проходило еще менее гладко, нежели первое. Желание поскорее разбогатеть, интриги и козни преследуют экспедицию. Ухудшаются отношения с индейцами, которые очень скоро поняли, что прибывшие не небожители, а грабители и насильники. К тому же появились трудности, связанные с непривычными климатическими условиями.

Описывая все это, Бакиханов находит слова, оправдывающие Колумба, и объясняет сложившееся тяжелое положение действиями его многочисленных недоброжелателей и завистников. Чтобы предупредить нависшую над ним опалу со стороны короля и королевы, Колумб, оставив вместо себя своего брата Варфоломея, возвращается в Испанию. Сюда он привозит золото, драгоценности, хлопчатую пряжу, пленных индейцев. Увидев богатства, привезенные Колумбом из-за океана, слушая его речи, Фердинанд и Изабелла поверили Колумбу и распорядились снарядить еще одну экспедицию.

На этот раз, отмечает Бакиханов, Колумб потребовал отправить на Эспаньолу много людей разных профессий, чтобы колония могла сама производить на месте все необходимое, а также находить и разрабатывать золотые россыпи, открывать и обследовать новые земли. Но так как добровольцев было мало, он предлагает послать в новую колонию уголовных преступников. И все же, несмотря на активную помощь короля и королевы, дело с подготовкой новой экспедиции Колумба затягивается на целый год. Да и по масштабам она оказывается гораздо более скромной, чем вторая.

Далее, как пишет Бакиханов, в конце мая 1498 г. Колумб отправился в свое третье плавание на шести кораблях с экипажем около 300 человек. После Канарских островов эскадра разделилась: Колумб с тремя кораблями поплыл к островам Зеленого Мыса, а оттуда взял курс на северо-запад, остальные три корабля он послал на Эспаньолу. На экваторе суда попали в полосу штиля; к тому же наступила столь сильная жара, что казалось, загорятся корабли.

Когда задул попутный ветер, Колумб направил корабли на северо-запад, и в начале августа он открыл у Гвианских берегов остров, которому дал название Тринидад. За юго-западным мысом острова мореплаватели увидели землю. Это был материк. Корабли вошли в устье большой полноводной реки (это была Ориноко). Проплыв дальше, он высадился на берег Большой земли (по Бакиханову - Пария и Кумана, позднее Венесуэла).

Бакиханов детально описывает третье плавание Колумба со всеми его перипетиями. И на этот раз на завоеванных Испанией и управляемых им землях зреют заговоры, вспыхивают мятежи, а местное население все сильнее и жестче эксплуатируется и наказывается за малейшее неповиновение.

Далее Бакиханов отмечает, что открытие Испанией Вест-Индии вызывает зависть у Португалии. Она снаряжает три корабля под командованием Васко да Гамы на поиски нового морского пути в Индию и направляет их вокруг Африки. В то время, замечает Бакиханов, европейские мореплаватели еще не были знакомы с южными частями Атлантического и Индийского океанов, не знали, что они спокойны в один сезон, бушуют и бурлят в другой. Плавание Васко да Гамы как раз было не по сезону, замечает Бакиханов.

Бакиханов уделяет внимание и этому плаванию, которое длилось два года (с июля 1497 по июль 1499 г.), оказалось успешным и привело к открытию морского пути в Индию вокруг Африки.

Затем Бакиханов снова возвращается к Колумбу, описывая уже плавания других "искателей наживы". В рукописи приводится имя Алонсо Охеды (участника второго плавания Колумба), в экспедиции которого принимал участие Америго Веспуччи. Бакиханов указывает, что многие историки географических открытий считают, будто именно Веспуччи обязан успешными результатами своего плавания Охеда, что из-за того, что Америго Веспуччи красочно описал это плавание и умело преподнес публике, Новый Свет стал носить его имя, а не имя того, кто действительно открыл новый материк.

Бакиханов упоминает Андреса Ниньо, участника третьей экспедиции Колумба, который отправился в трансатлантическое плавание и достиг берегов Венесуэлы, Висенте Пинсона и др. Причем, замечает Бакиханов, все эти мореплаватели разделяли мнение Колумба о том, что открываемые ими земли являлись частью Вест-Индии.

Далее он рассказывает о португальской экспедиции Педру Алвариша Кабрала, отправившейся в 1500 г. вслед за Васко да Гамой в Ост-Индию и случайно открывшей Бразилию. Кабрал так далеко отплыл от берегов Африки, что неожиданно оказался у неизвестной земли. Плавая несколько дней вдоль ее берегов, он заметил, что она слишком большая и, следовательно, не может быть островом, и отправил одну из своих каравелл в Португалию с сообщением о своем открытии.

А в это время, пишет Бакиханов, на Колумба сыпались жалобы и доносы. Поверив в них, король разжаловал его и отправил на Эспаньолу Франсиско Бовадилью, который, прибыв туда, заковал Колумба и его братьев в кандалы и отправил в Испанию. Здесь он был принят королем хотя и любезно, но от должности был отстранен. Разочарованный и обиженный на Фердинанда и Изабеллу, Колумб открыто выражает свое недовольство их неблагодарностью и завещает похоронить себя в кандалах.

Тем не менее Колумб добивается отправки еще одной экспедиции в расчете открыть еще более короткий путь в Индию. И вот 9 мая 1502 г. из Кадиса в четвертое трансатлантическое плавание выходят 4 корабля с командой около 150 человек. Бакиханов подробно описывает последнее путешествие Колумба, наполненное, как и предыдущие, многими неудачами и трудностями.

Из последнего плавания Колумб возвращается больным и крайне утомленным. Не перенеся болезни и огорчении, пишет Бакиханов, Колумб 20 мая 1506 г. умер в г. Вальядолиде.

Плавания Колумба и Васко да Гамы, доказавшие шарообразность, послужили толчком для кругосветных путешествий. Первое из них было совершено Фернандо Магелланом, пишет Бакиханов, и длилось окрло трех лет, начиная с 924 г. хиджры (1519 г.).

В заключение первой части Бакиханов вкратце перечисляет последующие после Колумба открытия, сделанные в Новом Свете Испанией, Францией, Англией, Голландией, Португалией и другими европейскими государствами, сопровождая свои открытия закабалением и уничтожением местного населения. Но в угнетении и порабощении туземного населения Нового Света, отмечает Бакиханов, Испания превзошла всех других. Таким образом, Аббаскули Ага Бакиханов первым ознакомил своих соотечественников с историей открытия Америки.

Тот факт, что Земля оказалась шарообразной, что было открыто западное полушарие, заселенное людьми, не проповедовавшими ни ислам, ни христианство, казался поразительным и прямо задевал основы мусульманской догмы. Поэтому не случайно, что вслед за Бакихановым история открытия Америки заинтересовала выдающегося азербайджанского материалиста и атеиста М.Ф.Ахундова. Следует заметить, что до Бакиханова этим же вопросом интересовался выдающийся азербайджанский географ-путешественник Г.3.Ширвани.

**********

Перейдем к краткому изложению содержания второй части рукописи "Кешф-уль-Гараиб", которую Бакиханов целиком посвятил характеристике физической, экономической и политической карты Америки. Попробуем взглянуть на карту Америки того времени глазами Бакиханова.

Бакиханов отмечает, что на севере, у Гренландии и Чукотского полуострова, оба света - Новый и Старый - близко подходят друг к другу, разделяясь лишь небольшими морями. Но из-за сурового климата эти края пока не обследованы и незаселены.

По Бакиханову, в Новом Свете имеются 6 заливов, 9 больших озер и 10 крупных рек. С севера на юг там тянутся горы Кордильеры, которые по своей высоте, особенно в Южной Америке, превосходят все другие горы на Земле. Отдельные хребты покрыты вечными снегами даже на экваторе. Многие вершины Кордильер представляют собой вулканы, такая же горная система, протянувшаяся отдельными гирляндами, расположена на востоке Северной Америки. Самые известные из этих гор - Аппалачские и Аллеганские.

Далее Бакиханов дает характеристику климата. Он отмечает, что Америка расположена во всех климатических поясах, поэтому климат Американского континента весьма разнообразен - от слишком холодного до слишком жаркого.

Америка, говорит Бакиханов, располагает многими природными богатствами, там имеются большие запасы драгоценных металлов и камней: золота, серебра, алмазов, жемчуга, изумруда; весьма разнообразен растительный и животный мир. Из культурных растений он перечисляет хлопок, табак, кукурузу, оливковые, цитрусовые деревья и кокосовую пальму.

Во времена Бакиханова Америка насчитывала 150 млн. человек. Описывая быт, нравы и обычаи коренных жителей Америки, Бакиханов указывает, что по своей природе они горды, любят свободу и самостоятельность, не перенимают чужие верования и быт, почитают стариков и вождей своего племени, охотятся и воюют с помощью луков со стрелами и копий.

По Бакиханову, коренные жители никак не желают перенимать чужие верования: "Неимоверные пытки, поголовное истребление, поджоги жилищ и другие насильственные меры, которым их подвергали испанцы в странах Южной Америки для обращения в христианство, не дали значительных результатов. Большинство коренного населения и теперь, более чем через 300 лет совместной жизни и смешения с европейцами, все еще исповедуют свою веру".

После общей характеристики Бакиханов переходит к описанию Америки по отдельным странам и терри-ториям. Он перечисляет все государства, расположенные в Северной и Южной Америке, указывает их местонахождение, а затем дает их краткое описание.

Интересны страницы рукописи, посвященные США. Он рассказывает об истории страны, о ее борьбе за освобождение от британского владычества, закончившейся провозглашением независимости, описывает природные условия, ресурсы и хозяйство. При описании США Бакиханов, как и многие его современники, во многом идеализирует их. Он имеет превратное представление о демократическом строе США, о культурном прогрессе. Но в то же самое время он правильно подмечает преимущества, которые дает стране буржуазная демократия по сравнению с феодальными государствами Старого Света, включая Россию.

Далее Бакиханов дает весьма подробное и интересное описание известных в его время остальных стран и территорий Северной и. Южной Америки - Флориды, Луизианы, Новой Испании (Мексики), Гвианы, Новой Картахены, Бразилии, Парагвая, Чили и др.

Приведем примеры такого описания: Северо-западную часть материка, пишет Бакиханов, до Панамского перешейка занимает Новая Картахена. Площадь ее в длину 440, а в ширину 336 миль. С севера она омывается Мексиканским заливом, с запада - Тихим океаном, с юга граничит с Перу и Амазонией, с востока - с Гвианой. Новая Картахена состоит из трех частей: северо-западная - Тирафирма, северо-восточная - Картахена и южная - Антиокия. По ее территории протекает крупная река - Ориноко. Климат Новой Картахены жаркий и крайне нездоровый, а фауна и флора богаты.

Бакиханов пишет: "Из культурных растений здесь растут различные зерновые и зернобобовые. Есть много полезных ископаемых: золото, серебро, железо, медь, свинец и другие металлы. Новая Картахена принадлежит Испании. Управляется генерал-губернатором, назначаемым испанским королем. Население состоит из испанцев и индейцев. Последние частью приняли христианство, частью исповедуют идолопоклонство. Столица - Пуэрто-Мехико, благоустроенный портовый город, имеющий большое транзитное значение."

В средневосточной части материка, говорит далее Бакиханов, располагается Амазония, которая имеет в длину 546, в ширину 336 миль. На севере она граничит с Новой Картахеной и Гвианой, на западе - с Перу, на юге - с Парагваем и на востоке - с Бразилией.

Он отмечает: "Климат Амазонии очень жаркий, местами из-за болот и топей нездоровый. Амазония изобилует лесами. По всей территории страны с запада на восток течет многоводная река Амазонка. В Амазонии нет городов, за исключением нескольких крепостей, построенных португальцами на берегах реки Амазонки. Населена индейцами."

У южной оконечности Южной Америки, пишет Бакиханов, лежит Земля Магеллана, которая имеет в длину 386, а в ширину 168 миль. На севере она граничит с Парагваем (Ла Платой), на западе - с Чили и Тихим океаном, на юге - с проливом Дрейка, на востоке - с Атлантическим океаном.

Бакиханов отмечает, что "климат Земли Магеллана умеренный, почва плодородная, животный мир разнообразен и богат. Население состоит из индейцев-огнепоклонников, которые одеваются в звериные шкуры. Среди них выделяется известное племя патагонцев, людей очень высокого роста."

Бакиханов далее отмечает, что в западном полушарии кроме Американского континента имеется много больших и малых островов, которые он делит на две основные группы. К первой он относит 43 значительных острова, расположенных в Атлантическом океане и Карибском море; большинство из них было открыто еще Колумбом.

Ко второй группе он относит острова, расположенные в Тихом океане. Это 20 крупных и множество мелких островов, которые называют Полинезией или Южной Индией. Все эти острова как по своей природе, так и по обычаям и нравам местных жителей напоминают Америку.

К сожалению, до наших времен не дошла его работа "Всеобщая география", были утеряны многие очень ценные для географии Азербайджана путевые заметки, которые он вел во время своих многочисленных поездок по многим странам, о которых можно судить только по отрывочным сведениям.

Подводя итоги географическим работам А. Бакиханова, можно сказать, что они характеризуют его как крупного ученого-географа с широким кругозором, ученого, который был в курсе всех самых новейших географических данных того времени и который осмыслил эти данные и придал им свою трактовку. Он был первым азербайджанцем, который вооружил своих соотечественников знаниями о географической карте мира.

Н.Керемов