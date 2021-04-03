В Азербайджане приостановливается работа общественного транспорта

С сегодняшнего дня до 06.00 5 апреля на всей территории страны приостановлена работа общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, в субботу и воскресенье на всей территории страны запрещена деятельность общественного транспорта.

В связи с этим с 00:00 3 апреля до 06:00 5 апреля общественный транспорт на территории страны не будет работать.

Пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также приостановлены.