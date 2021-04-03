https://news.day.az/society/1330741.html На двух дорогах Баку ограничена скорость
На двух дорогах Баку ограничена скорость
В связи с дождливой погодой, которая сейчас наблюдается в столице, предел скорости снижен на 20 км/ч на трассах проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - Аэропорт на всех полосах.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
БТА просит водителей соблюдать ограничения скорости на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения.
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