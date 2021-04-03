На двух дорогах Баку ограничена скорость

В связи с дождливой погодой, которая сейчас наблюдается в столице, предел скорости снижен на 20 км/ч на трассах проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - Аэропорт на всех полосах.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

БТА просит водителей соблюдать ограничения скорости на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения.