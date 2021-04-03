В Баку автомобиль сбил вышедшего из ресторана мужчину

В Хазарском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, Назарова Расула Гасанага оглу 1999 года рождения, выйдя из ресторана "Дуз Чорек", пытался перейти дорогу, но был сбит автомобилем.

Раненый был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Факт расследуют сотрудники Управления полиции Хазарского района.