https://news.day.az/society/1330744.html В Баку автомобиль сбил вышедшего из ресторана мужчину
В Баку автомобиль сбил вышедшего из ресторана мужчину
В Хазарском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, Назарова Расула Гасанага оглу 1999 года рождения, выйдя из ресторана "Дуз Чорек", пытался перейти дорогу, но был сбит автомобилем.
Раненый был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Факт расследуют сотрудники Управления полиции Хазарского района.
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