https://news.day.az/society/1330746.html Cкончался житель Агдаша, отравившийся уксусом три дня назад
Cкончался житель Агдаша, отравившийся уксусом три дня назад
Врачам не удалось спасти жителя Агдашского района Ибрагимова Халеддина Мухаммед оглу 1966 года рождения, госпитализированного 31 марта в Мингячевирскую городскую больницу с отравлением уксусной кислотой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несмотря на попытки врачей, Х.Ибрагимов скончался в больнице.
По факту проводится расследование.
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