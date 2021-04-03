Cкончался житель Агдаша, отравившийся уксусом три дня назад

Врачам не удалось спасти жителя Агдашского района Ибрагимова Халеддина Мухаммед оглу 1966 года рождения, госпитализированного 31 марта в Мингячевирскую городскую больницу с отравлением уксусной кислотой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несмотря на попытки врачей, Х.Ибрагимов скончался в больнице.

По факту проводится расследование.