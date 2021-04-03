https://news.day.az/society/1330747.html В Баку за проведение свадьбы оштрафованы более 60 человек - ВИДЕО
В Баку за проведение свадьбы оштрафованы более 60 человек - ВИДЕО
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Хатаинского района было установлено, что владелец одного из объектов Ахмед Амирасланов организовал в ресторане свадьбу.
Как сообщает Day.Az, с участниками и организаторами торжества были проведены профилактические беседы, еще раз подчеркнута важность соблюдения особого карантинного режима.
Также в отношении 63 человек были составлены протоколы об административном правонарушении и наложен штраф.
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