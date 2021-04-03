В Баку за проведение свадьбы оштрафованы более 60 человек

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Хатаинского района было установлено, что владелец одного из объектов Ахмед Амирасланов организовал в ресторане свадьбу.

Как сообщает Day.Az, с участниками и организаторами торжества были проведены профилактические беседы, еще раз подчеркнута важность соблюдения особого карантинного режима.

Также в отношении 63 человек были составлены протоколы об административном правонарушении и наложен штраф.