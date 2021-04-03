В Баку чайхана нарушила правила карантина

В поселке Масазыр Абшеронского района выявлен чайный дом, функционировавший в нарушение правил карантина и предлагавший клиентам кальяны, сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

Сотрудники  Абшеронского РУП задержали арендатора объекта Сабухи Нагиева и 5 клиентов. В их отношении были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и выписаны штрафы.