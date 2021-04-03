Вакцинация половины населения страны позволит остановить рост заражаемости коронавирусом - врач-инфекционист
Только вакцинация половины населения Азербайджана позволит остановить массовое инфицирование коронавирусом, характерное для пандемии. После этого будет возможна лишь эндемия, то есть локальные вспышки COVID-19 в определенных местах.
Об этом сказал в субботу Trend врач-инфекционист бакинского Клинического медицинского центра №1 Фаррух Садиров, передает Day.Az.
По его словам, для полной остановки пандемии необходимо вакцинировать не менее 70 процентов населения.
"Достичь этого показателя удается не всегда. Однако задача-минимум - вакцинация 50 процентов населения. Необходимо быть осторожными до полного завершения вакцинации. К сожалению, число зараженных может достичь критического уровня всего за пару дней. Но для того, чтобы взять ситуацию под контроль, требуется время, за пару дней это сделать невозможно. Нужно учесть, что в среднем за секунду потенциально могут заразиться пять человек, а их лечение займет 14-20 дней. Все должны быть максимально ответственными в нынешней ситуации", - сказал Садиров.
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