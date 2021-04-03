Вакцинация половины населения страны позволит остановить рост заражаемости коронавирусом

Только вакцинация половины населения Азербайджана позволит остановить массовое инфицирование коронавирусом, характерное для пандемии. После этого будет возможна лишь эндемия, то есть локальные вспышки COVID-19 в определенных местах.

Об этом сказал в субботу Trend врач-инфекционист бакинского Клинического медицинского центра №1 Фаррух Садиров, передает Day.Az.

По его словам, для полной остановки пандемии необходимо вакцинировать не менее 70 процентов населения.

"Достичь этого показателя удается не всегда. Однако задача-минимум - вакцинация 50 процентов населения. Необходимо быть осторожными до полного завершения вакцинации. К сожалению, число зараженных может достичь критического уровня всего за пару дней. Но для того, чтобы взять ситуацию под контроль, требуется время, за пару дней это сделать невозможно. Нужно учесть, что в среднем за секунду потенциально могут заразиться пять человек, а их лечение займет 14-20 дней. Все должны быть максимально ответственными в нынешней ситуации", - сказал Садиров.